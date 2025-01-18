Hatay\'da Mercek Bulutları Görsel Şölen Sunuyor

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Hatay'da mercek bulutları görsel şölen sundu

HATAY - Hatay'da hortumu andıran görüntüsüyle dikkat çeken mercek bulutları görsel şölen sundu.

Hatay'da sabah saatlerinden itibaren açık ve güneşli hava etkili oldu. Öğle saatleriyle birlikte hortuma benzerliğiyle dikkat çeken bir bulut kütlesi gökyüzünde ortaya çıktı. Kısa sürede vatandaşların ilgisini çeken bulutun, mercek bulutu olduğu anlaşıldı. Görsel şölen sunan mercek bulutunu fark eden vatandaşlar, o anları cep telefonlarıyla kaydetti.

Bulut kütlesinin büyük bir merceğe benzediğini ifade eden Murat Güler isimli vatandaş, "Dışarı çıktığımızda güzel bir bulut gördük. Görünümü hoşumuza gitti, bakarak yürüyüş yaptık. Büyük bir merceğe benziyor, güzel bir görünümü var" dedi.

"Vazoya benziyor, üst üste tabaka halinde"

İlk defa mercek bulutu gördüğünü ifade eden Aziz İnan ise, "Çok güzel bir doğa harikası başka hiçbir yerde rastlamadım. Vazoya benziyor, üst üste tabaka halinde. Tarif edilmez" derken, Faris Ördek de, "Böyle bir bulut daha önce görmedim karşılaşmak ilginç geldi. Sanki bir hortum oluşacak gibi ama öyle bir şey olması da burada pek görülmüş bir şey değil. Sadece sahil kesiminde hortum oluyor. Görüntüsü harika" ifadelerini kullandı.