Hatay'da meydana gelen deprem sokağa çıkarmış - Son Dakika
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Hatay'da meydana gelen deprem sokağa çıkarmış

Hatay\'da meydana gelen deprem sokağa çıkarmış

Suriye'nin Hamah kentinde meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki deprem, Hatay'ın sınır komşusu ilçelerinde hissedildi. Vatandaşlar deprem sırasında sokağa çıktı.

16.08.2024 14:32
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SOKAKLARA ÇIKTILAR

Suriye'nin Hamah kentinde meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki deprem, sınır komşusu Hatay'da da hissedildi. Hatay'ın Suriye sınırındaki ilçesi Yayladağı ile İskenderun ilçesinde bazı vatandaşlar sokağa çıktı. Cuma namazı sırasında depreme yakalanan bir vatandaş, "Tam namaz bitecekken depremi hissettik" dedi.

Depremin 10 saniye sürdüğünü belirten bir başka vatandaş ise, "Bayağı şiddetliydi. Masada çalışırken kitaplarım döküldü. Kapılar sallandı, hemen hemen sokağa çıktık" diye konuştu.

Ufuk AKTUĞ- Emek ÇAKILI/HATAY,

Kaynak: DHA

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