Hatay'da Mobilya Mağazasında Yangın Çıktı
Arsuz'daki mobilya mağazasında çıkan yangın itfaiye tarafından kontrol altına alındı.
Hatay'ın Arsuz ilçesinde mobilya mağazasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Gökmeydan Mahallesi'ndeki mobilya mağazasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
İş yerindeki mobilya ve malzemeler yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA
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