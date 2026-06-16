Hatay\'da Motosiklet Kazası: 2 Yaralı

HATAY'da hafif ticari araç ile çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı. Kaza , güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 14.20 sıralarında Erzin ilçesi İsalı Mahallesi'nde meydana geldi. B.B. yönetimindeki motosiklet, sürücüsünün dönüş yaptığı hafif ticari araç ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletteki B.B. ile arkasındaki kişi, yola savruldu. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı. Kaza güvenlik kamerasına yansırken, inceleme başlatıldı.