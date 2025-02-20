HATAY'da kamyonun çarptığı motosikletin sürücüsü Hüseyin İlhan (73) hayatını kaybetti. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, merkez Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi Fatih Caddesi'nde meydana geldi. R.T. yönetimindeki 33 AEE 914 plakalı kamyon, caddeye çıkarken Hüseyin İlhan'ın kullandığı 31 E 0134 plakalı motosiklete çarptı. Kamyonun altında kalan İlhan, olay yerinde hayatını kaybetti.
Kaza güvenlik kamerasına yansırken, kamyon şoförü R.T. gözaltına alınıp, soruşturma başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Hatay'da Motosiklet Kazası: 73 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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