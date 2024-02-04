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Hatay'da deprem sonrası narenciye hasat etkinliği düzenlendi - Son Dakika
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Hatay'da deprem sonrası narenciye hasat etkinliği düzenlendi

Hatay\'da deprem sonrası narenciye hasat etkinliği düzenlendi

6 Şubat'ta yaşanan depremler sonrası Hatay'da narenciye bahçelerini toplayacak yeterli sayıda kişi bulunamamasından dolayı dalda kalan ve toprağa düşüp çürüyen ürünler Gençlik ve Spor Bakanlığı çalışanları ile gönüllü gençler tarafından toplanıyor. Hataylı çiftçiler, dalında kalan narenciyenin, hem ağaçların gelecek yıl çiçeklenmesini engellemesi hem de yere düşen meyvelerin toprağı asitleyerek verimini düşürmesinden dolayı ürünün toplanması amacıyla yardım çağrısında bulundu. Gençlik ve Spor Bakanlığı çiftçilerin bu talebine karşılık internet sitesi üzerinden 'Hasat Etkinliği' çağrısı yayınladı. Gönüllü gençler, Hatay ili Erzin, Dörtyol, Samandağ ve Payas İlçelerinde narenciye bahçelerinde ağaçlarda ve ağaçtan toprağa dökülmüş narenciyelerin toplanması için bir araya geldi.

04.02.2024 20:35  Güncelleme: 20:37
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6 Şubat'ta yaşanan depremler sonrası Hatay'da narenciye bahçelerini toplayacak yeterli sayıda kişi bulunamamasından dolayı dalda kalan ve toprağa düşüp çürüyen ürünler Gençlik ve Spor Bakanlığı çalışanları ile gönüllü gençler tarafından toplanıyor.

Hataylı çiftçiler, dalında kalan narenciyenin, hem ağaçların gelecek yıl çiçeklenmesini engellemesi hem de yere düşen meyvelerin toprağı asitleyerek verimini düşürmesinden dolayı ürünün toplanması amacıyla yardım çağrısında bulundu. Gençlik ve Spor Bakanlığı çiftçilerin bu talebine karşılık internet sitesi üzerinden 'Hasat Etkinliği' çağrısı yayınladı.

Gönüllü gençler, Hatay ili Erzin, Dörtyol, Samandağ ve Payas İlçelerinde narenciye bahçelerinde ağaçlarda ve ağaçtan toprağa dökülmüş narenciyelerin toplanması için bir araya geldi. (DHA)

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Hatay'da deprem sonrası narenciye hasat etkinliği düzenlendi - Son Dakika
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