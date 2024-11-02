Hatay'da Orman Yangını Yayılıyor - Son Dakika
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Hatay'da Orman Yangını Yayılıyor

Hatay\'da Orman Yangını Yayılıyor

Arsuz'da çıkan orman yangını, rüzgar nedeniyle yayıldı; evler tahliye edildi, söndürme çalışmaları devam ediyor.

02.11.2024 17:50
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RÜZGARIN ETKİSİ İLE YAYILDI

Hatay'ın Arsuz ilçesi Amanos Dağları eteğindeki Kozaklı Mahallesi'ndeki çıkan orman yangını, rüzgarın da etkisiyle yayıldı. Harlısu Mahallesi'nin bir bölümü yoğun dumandan etkilenirken, evler tahliye edildi. 2 helikopterin havadan da destek verdiği söndürme çalışmaları sürüyor.

Kaynak: DHA

Amanos Dağları, Orman Yangını, Kozaklı, Arsuz, Hatay, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hatay'da Orman Yangını Yayılıyor - Son Dakika

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