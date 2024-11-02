Hatay\'da Orman Yangını Yayılıyor

RÜZGARIN ETKİSİ İLE YAYILDI
Hatay'ın Arsuz ilçesi Amanos Dağları eteğindeki Kozaklı Mahallesi'ndeki çıkan orman yangını, rüzgarın da etkisiyle yayıldı. Harlısu Mahallesi'nin bir bölümü yoğun dumandan etkilenirken, evler tahliye edildi. 2 helikopterin havadan da destek verdiği söndürme çalışmaları sürüyor.
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