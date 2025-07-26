Hatay'da Ormanlık Alanlara Giriş Yasaklandı - Son Dakika
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Hatay'da Ormanlık Alanlara Giriş Yasaklandı

26.07.2025 15:33
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30 Temmuz'a kadar ormanlık alanlara girişler yasaklandı. Yangın riski devam ediyor.

Hatay'da yangın tedbirleri kapsamında 30 Temmuz'a kadar ormanlık alanlara girişler yasaklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, orman yangını riskinin gelecek günlerde devam edeceğinin öngörüldüğü belirtildi.

Bu nedenle ormanlık alanlara girişlerin 30 Temmuz'a kadar yasaklandığı bildirilen açıklamada, orman sınırları içerisinde ateş yakılması, piknik, kamp ve etkinlik yapılması ile çadır kurulmasına izin verilmeyeceği kaydedildi.

Kaynak: AA

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