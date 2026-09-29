Hatay'da otomobil tamponuna yorgun mermi isabet etti, Emrah Can tepki gösterdi - Son Dakika
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Hatay'da otomobil tamponuna yorgun mermi isabet etti, Emrah Can tepki gösterdi

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Hatay\'da otomobil tamponuna yorgun mermi isabet etti, Emrah Can tepki gösterdi
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Emrah Can, 26 Eylül'de Reyhanlı'da küçük kızıyla otomobilini temizlerken yakındaki düğünden gelen silah sesleri üzerine kızını eve götürdü. Döndüğünde otomobilin tamponuna isabet eden yorgun mermiyi gören Can, düğünlerde silah sıkılmasını doğru bulmadığını söyledi.

HATAY'da Emrah Can'ın küçük kızıyla birlikte temizlik yaptığı otomobilinin tamponuna yorgun mermi isabet etti. Olaya tepki gösteren Can, düğünlerde rastgele silah ateşlenmemesi gerektiğini söyleyerek "İnsanların, çocukların başına gelebilirdi" dedi.

Olay, 26 Eylül günü Reyhanlı ilçesinde meydana geldi. Emrah Can, küçük kızıyla evinin önündeki otomobilini temizlemeye başladı. Bu sırada kim tarafından ateşlendiği belirlenemeyen tabancadan çıkan yorgun mermi, aracın tamponuna isabet etti.

Olaya tepki gösteren Can, "Olay günü yan mahallede düğün vardı. Bir anda düğünden silah sesleri duydum. Korktum ve kızımı alarak eve götürdüm. Tekrar geldiğimde ise aracıma baktığımda plakayı delerek tampona geçen bir yorgun mermi gördüm. Sokakta oynayan çocuklar var, yoldan geçen insanlar var. Çok tehlikeli, düğünlerde silah sıkılmasını doğru bulmuyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA
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