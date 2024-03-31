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Merkez üssü Kahramanmaraş olan 6 Şubat depremlerinden etkilenen ve 1 milyon 78 bin 130 seçmenin olduğu Hatay'da oy verme işlemleri tamamlandı. Hatay Büyükşehir Belediyesi ile 15 ilçe belediye başkanının belirleneçeği seçimlerde büyükşehir belediyesi başkanlığı için 2'si bağımsız olmak üzere 24 aday yarışıyor.

Türkiye genelinde oy verme işlemleri tamamlandı. 31 Mart 2024 seçimlerinde yerel yöneticileri belirlemek için oy verme işlemi doğudaki 32 ilde saat 16.00 itibarıyla, batıdaki 49 ilde ise saat 17.00 itibarıyla sona erdi. Sandıkların kapanmasının ardından oy sayımı başladı.

Kahramanmaraş merkezi 6 Şubat depremlerinden en çok etkilenen illerden olan Hatay'da 1 milyon 78 bin 130 kayıtlı seçmen bulunuyor. Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı için ikisi bağımsız olmak üzere toplan 24 aday yarışıyor.