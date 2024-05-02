Hatay'ın Arsuz ilçesinde panelvan ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
İbrahim B. idaresindeki 31 AIE 725 plakalı panelvan, Karaağaç Mahallesi'nde Metehan K. yönetimindeki 31 ARB 188 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, otomobilin sürücüsü Metehan K. ile beraberindeki Veysel K, Eray.K. ve Emine K. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla İskenderun Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Hatay'da panelvan ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika
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