Hatay'da park halindeki kamyonu çekiciyle alıp kaçan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Hatay'da park halindeki kamyonu çekiciyle alıp kaçan şüpheli tutuklandı

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Hatay\'da park halindeki kamyonu çekiciyle alıp kaçan şüpheli tutuklandı
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Hatay'da Kuzeytepe Mahallesi'nde 11 Ekim'de park halindeki bir kamyon, çekiciyle gelen A.Y. tarafından çalındı. Güvenlik kamerasına yansıyan hırsızlığın ardından sanayi sitesinde gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

HATAY'da, A.Y., park halindeki kamyonu çekiciye yükleyip çaldı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, yakalanan şüpheli sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Olay, 11 Ekim'de Kuzeytepe Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'nde meydana geldi. Çekici ile caddeye gelen A.Y., park halindeki kamyonu çaldı. Şüpheli çekiciyle bölgeden uzaklaşırken, hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, şüpheliyi sanayi sitesinde gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklandı.

Kaynak: DHA
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