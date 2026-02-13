Hatay'da Sağanak: Ağaçlar Devrildi, Yollar Kapandı - Son Dakika
Hatay'da Sağanak: Ağaçlar Devrildi, Yollar Kapandı

13.02.2026 22:39
Hatay'da sağanak yağış yolları kapattı, araçlar mahsur kaldı, ağaçlar devrildi. İtfaiye kurtardı.

AĞAÇLAR DEVRİLDİ, YOLLAR KAPANDI

Hatay'da etkili olan sağanak nedeniyle ovalarda, tarım arazileri sular altında kalırken, çamur nedeniyle yollar kapandı, ağaçlar devrildi. Göle dönen yollarda mahsur kalan araçları itfaiye kurtardı.

Antakya ilçesinde etkili olan sağanağın ardından bazı yollar suyla kaplandı, otomobiller ise sular altında kaldı. Araç içinde mahsur kalanlar ise itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Ekipler suyun tahliye edilmesi için çalışma başlattı. Ayrıca, Antakya Amik Ovası'nda ve Yayladağı'nda çok sayıda tarım arazisi ve çilek serası sel sularının etkisiyle hasar aldı. İl Tarım ve Ormancılık Müdürü Abdurrahman Türkmen, alanda incelemelerde bulundu.

YAYLADAĞI'NDA YOL TRAFİĞE KAPANDI

Yayladağı ilçesinde ise çamur ve su birikintisiyle kaplanan Gözlüce ve Fenk Mahalleleri arasındaki yol da trafiğe kapandı. Yolu kullanan vatandaşlar ulaşımda sorunlarla karşılaşırken, ekipler yolun yeniden trafiğe açılması için çalışma başlattı.

REYHANLI'DA AĞAÇLAR YOLA DEVRİLDİ

Reyhanlı ilçesinde ise etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle akşam saatlerinde Yeni Mahalle Atatürk Caddesi'ndeki iki ağaç kökünden sökülerek devrildi. Devrilen ağaçlar caddeyi kısmen trafiğe kapatırken, çevrede kısa süreli panik yaşandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla devrilen ağaçlar kaldırılarak yol yeniden ulaşıma açıldı.

Samim SELÇUK-Yunus YAŞATIR/HATAY,

Kaynak: DHA

