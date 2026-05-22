Hatay'da sağanak felaketi: 1 genç yaşamını yitirdi, 1 kişi kayıp
Hatay'da sağanak felaketi: 1 genç yaşamını yitirdi, 1 kişi kayıp

22.05.2026 15:16
Hatay'da sağanakta kaybolan 19 yaşındaki Deniz Hoşgel'in cansız bedenine ulaşıldı, Musa Paşa aranıyor.

Hatay'da 3 kişinin yaşamını yitirdiği sağanakta sele kapılarak kaybolan 2 gençten 1'inin cansız bedenine ulaşıldı.

Kentte iki gün önce meydana gelen sağanakta sele kapılarak kaybolan Deniz Hoşgel (19) ve Musa Paşa'yı (20) arama çalışmaları bugün de sürdü.

AFAD, sahil güvenlik, itfaiye ile jandarmanın yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının gönüllü yardım ekiplerinin de katılımıyla 2 gencin bulunması için Samandağ ilçesi Karaçay mevkisinde geniş bir alanda çalışma yürütüldü.

İki gence ait olduğu değerlendirilen kaza yapmış bir otomobili bulan ekipler, dron ve iz takip köpeklerinin de desteğini alarak çalışmalarını o bölgede yoğunlaştırdı.

Bu kapsamda ekipler, denizde hareketsiz bir cismin dron kamerasınca görüntülenmesiyle çalışmalarını o yöne kaydırdı.

Mağaracık Mahallesi'ndeki Asi Nehri'nin denizle buluştuğu noktada yapılan çalışmayla, 19 yaşındaki Deniz Hoşgel'e ait olduğu belirlenen cansız beden çıkarıldı.

Denizden çıkarılan cenaze, morga kaldırıldı.

Ekiplerin kayıp Musa Paşa'yı arama çalışmaları ise sürüyor.

Kentte iki gün önce başlayan ve dün devam eden sağanak nedeniyle 3 kişi yaşamını yitirmiş, Samandağ ilçesinde de sele kapılarak kaybolan ve arkadaş oldukları öğrenilen Deniz Hoşgel ve Musa Paşa için arama çalışmaları başlatılmıştı.

Kaynak: AA

Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Kaza, Son Dakika

