Hatay'da Sağanak Sel ve Fırtına - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Hatay'da Sağanak Sel ve Fırtına

13.02.2026 22:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'da sağanak yağış yolları kapattı, ağaçlar devrildi, araçlar sular altında kaldı.

AĞAÇLAR DEVRİLDİ, YOLLAR KAPANDI

Hatay'da etkili olan sağanak nedeniyle ovalarda, tarım arazileri sular altında kalırken, çamur nedeniyle yollar kapandı, ağaçlar devrildi. Göle dönen yollarda mahsur kalan araçları itfaiye kurtardı.

Antakya ilçesinde etkili olan sağanağın ardından bazı yollar suyla kaplandı, otomobiller ise sular altında kaldı. Araç içinde mahsur kalanlar ise itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Ekipler suyun tahliye edilmesi için çalışma başlattı. Ayrıca, Antakya Amik Ovası'nda ve Yayladağı'nda çok sayıda tarım arazisi ve çilek serası sel sularının etkisiyle hasar aldı. İl Tarım ve Ormancılık Müdürü Abdurrahman Türkmen, alanda incelemelerde bulundu.

YAYLADAĞI'NDA YOL TRAFİĞE KAPANDI

Yayladağı ilçesinde ise çamur ve su birikintisiyle kaplanan Gözlüce ve Fenk Mahalleleri arasındaki yol da trafiğe kapandı. Yolu kullanan vatandaşlar ulaşımda sorunlarla karşılaşırken, ekipler yolun yeniden trafiğe açılması için çalışma başlattı.

REYHANLI'DA AĞAÇLAR YOLA DEVRİLDİ

Reyhanlı ilçesinde ise etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle akşam saatlerinde Yeni Mahalle Atatürk Caddesi'ndeki iki ağaç kökünden sökülerek devrildi. Devrilen ağaçlar caddeyi kısmen trafiğe kapatırken, çevrede kısa süreli panik yaşandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla devrilen ağaçlar kaldırılarak yol yeniden ulaşıma açıldı.

Haber : Samim SELÇUK-Yunus YAŞATIR-Kamera: HATAY,

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Fırtına, Ulaşım, Güncel, Hatay, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hatay'da Sağanak Sel ve Fırtına - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
37 yıl sonra köylerine geri döndüler, gördükleri karşısında kahroldular 37 yıl sonra köylerine geri döndüler, gördükleri karşısında kahroldular
İlk görev yerine giden imam büyük şaşkınlık yaşadı: Allah’ım burası neresi İlk görev yerine giden imam büyük şaşkınlık yaşadı: Allah'ım burası neresi
Köyceğiz’de zarar büyük: Böyle bir afet görmedim, yetkililerden yardım bekliyoruz Köyceğiz'de zarar büyük: Böyle bir afet görmedim, yetkililerden yardım bekliyoruz
İki kadının parçalanarak öldürüldüğü dehşet evinde ’beyaz valiz’ detayı İki kadının parçalanarak öldürüldüğü dehşet evinde 'beyaz valiz' detayı
Kurada Türkiye’nin çıktığını gören Leonardo Bonucci: İzlenmeye değer maçlar olacak Kurada Türkiye'nin çıktığını gören Leonardo Bonucci: İzlenmeye değer maçlar olacak
Trump’tan otomobil sektörünü karıştıran karar Trump'tan otomobil sektörünü karıştıran karar
“Casperlar“ın yöneticisini diplomatik plakayla yurt dışına kaçırmışlar 6 kişi tutuklandı "Casperlar"ın yöneticisini diplomatik plakayla yurt dışına kaçırmışlar! 6 kişi tutuklandı

23:52
Epstein belgelerinden Dr. Mehmet Öz’ün adı da çıktı
Epstein belgelerinden Dr. Mehmet Öz'ün adı da çıktı
23:40
Okan Buruk’tan Juventus ve Kenan Yıldız yorumu
Okan Buruk'tan Juventus ve Kenan Yıldız yorumu
23:10
Bakan Gürlek, yeni sosyal medya düzenlemesini anlattı: Kimliği doğru olacak
Bakan Gürlek, yeni sosyal medya düzenlemesini anlattı: Kimliği doğru olacak
22:14
ABD Başkanı Trump Venezuela’ya gidiyor
ABD Başkanı Trump Venezuela'ya gidiyor
21:59
Bakan Gürlek’ten futbolda bahis açıklaması: Bu işin sonuna kadar gidip kökünü kazıyacağız
Bakan Gürlek'ten futbolda bahis açıklaması: Bu işin sonuna kadar gidip kökünü kazıyacağız
21:51
Mauro Icardi tarihe geçti, Galatasaray Eyüpspor’u beşledi
Mauro Icardi tarihe geçti, Galatasaray Eyüpspor'u beşledi
21:29
Bakan Gürlek’ten “İBB duruşmaları TRT’den yayınlansın“ çağrılarına yanıt
Bakan Gürlek'ten "İBB duruşmaları TRT'den yayınlansın" çağrılarına yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2026 00:15:38. #7.11#
SON DAKİKA: Hatay'da Sağanak Sel ve Fırtına - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.