Hatay\'da Sağanak Sonrası Denizde Renk Değişimi

22.05.2026 23:44
Hatay'da sağanak yağış sonrası Asi Nehri'nin denize döküldüğü yerde su kahverengiye döndü. Vatandaşlar odun topladı.

HATAY'da etkili olan sağanak yağışların ardından taşan derelerin taşıdığı çamur ve odunlar, Asi Nehri'nin Akdeniz'e döküldüğü noktada denizin rengini kahverengiye bürüdü. Sahile vuran tonlarca odun parçasını gören vatandaşlar ise kışlık yakacak ihtiyaçlarını karşılamak için bölgeye akın etti. O anlar dron ile havadan görüntülendi.

Kentte son günlerde etkili olan kuvvetli sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle debisi yükselen ve taşan dereler, dağlık alanlardan söktüğü ağaç, odun ve çamur kütlelerini önüne katarak Asi Nehri'ne taşıdı. Nehir vasıtasıyla Akdeniz'e ulaşan atıklar, denizin rengini değiştirdi. Maviliğiyle bilinen kıyı şeridi, çamurlu su nedeniyle tamamen kahverengiye büründü. Sel sularının getirdiği tonlarca odun parçasını fırsat bilen çevre sakinleri, çuvallarla sahillere akın etti. Vatandaşlar, dalgaların kıyıya bıraktığı büyük ağaç dalları ve odunları baltalarla parçalayarak kışlık yakacak yapmak üzere araçlarına yükledi. Çamurlu suyun denizle buluştuğu nehir ağzındaki keskin renk değişimi ve vatandaşların sahildeki odun toplama mesaisi dron ile havadan görüntülendi.

Kaynak: DHA

