Hatay'da Şehitlikler ve Deprem Mezarları Ziyaret Edildi

HATAY'da Kurban Bayramı arifesinde, şehitlikler ve depremde hayatını kaybedenlerin kabirleri ziyaret edilerek karanfil bırakıldı.

Kent protokolünün katıldığı ilk program, Antakya Şehitliği'nde gerçekleştirildi. Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından İl Müftüsü Mevlüt Topçu tarafından şehitler için dua edildi. Şehit yakınlarının bayramlarını kutlayan Vali Mustafa Masatlı ve protokol üyeleri mezarlara karanfil bıraktı. Ziyarette konuşan Hatay Valisi Mustafa Masatlı, "6 Şubat ve devamındaki depremlerde şehrimiz en ağır yarayı aldı. Bu depremlerde canlarımızı kaybettik. Öncelikle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Bizim açımızdan ne kadar üzücü ve yıpratıcı bir durum olsa da, şehrimizi sekiz defa yeniden inşa ettiği gibi, bizlere de Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, şehrimizi dokuzuncu kez, eskisinden daha sağlam, daha güçlü ve daha konforlu şekilde yeniden inşa etme görevi düştü. Bu doğrultuda, şehrimizi yeniden ihya, inşa ve imar çalışmaları bir seferberlik ruhu içerisinde, 7/24 mesai anlayışıyla sürdürülmektedir. İnşallah ne bizler, ne milletimiz, ne de başka bir millet bir daha böyle bir acı yaşamaz. Bu acıların ne olduğunu bizden daha iyi hiç kimse bilemez. Elbette acılarımız var ama hayata dair umutlarımız da var. Buradan, başta Hataylı hemşehrilerim olmak üzere, tüm milletimizin Kurban Bayramı'nı kutluyorum. Sağlıklı, mutlu, huzurlu ve geleceğe umutla bakan bir şehir olarak, hepinize teşekkür ediyorum" dedi.

Daha sonra protokol üyeleri Narlıca Mahallesi'nde bulunan deprem mezarlığına gitti. Depremde yakınlarını kaybedenler, Türk bayraklarıyla donatılan mezarlarda dua okudu. Duygusal anların yaşandığı mezarlık ziyaretinde protokol üyeleri de mezarlara karanfil bırakıp, yakınlarına başsağlığı ve sabır diledi.

Haber- Kamera: Alican GÜMÜŞ HATAY