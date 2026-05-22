Hatay'da Sel Faciasında Bir Kişi Hayatını Kaybetti
Hatay'da Sel Faciasında Bir Kişi Hayatını Kaybetti

22.05.2026 14:59
Nedim Harbalioğlu'nun cenazesi defnedildi. Selde 3 kişi yaşamını yitirdi, arama çalışmaları sürüyor.

Hatay'da iki gün önce etkili olan sağanak nedeniyle çöken yolda otomobilinin dere yatağına düşmesi sonucu hayatını kaybeden Nedim Harbalioğlu'nun (66) cenazesi defnedildi.

Harbalioğlu'nun cenazesi, yakınları tarafından Değirmenyolu Mahalle Mezarlığı'na getirildi.

Kılınan namazın ardından Harbalioğlu'nun cenazesi, toprağa verildi.

Cenaze törenine, Harbalioğlu'nun ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Mustafa Masatlı, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Ali Hamza Pehlivan ve vatandaşlar katıldı.

Kentte iki gün önce başlayan ve dün devam eden sağanakta Defne-Samandağ çevre yolu Subaşı Üst Geçidi yakınlarında yolda çökme meydana gelmiş ve seyir halindeki Nedim Harbalioğlu idaresindeki otomobil, kontrolden çıkarak yolun kenarındaki dere yatağına düşmüştü. Kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybetmişti. 3 kişinin yaşamını yitirdiği sağanakta, Samandağ ilçesinde arkadaş oldukları öğrenilen ve sele kapılarak kaybolan Deniz Hoşgel (19) ve Musa Paşa (20) için arama çalışmaları başlatılmıştı.

Kaynak: AA

