Hatay'da 9 gram sentetik uyuşturucu ve 7 uyuşturucu etkili hap ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Valiliğin açıklamasına göre, polis ekipleri, Dörtyol ilçesi Sanayi Mahallesi'nde şüphe üzerine A.İ. ve K.M.A'yı durdurdu.
Zanlıların üst aramasında 1 gram sentetik uyuşturucu bulundu.
Ekipler, B.T'nin otomobilinde yaptığı aramada da 8 gram sentetik uyuşturucu, 7 uyuşturucu etkili hap, tabanca ve 12 fişek ele geçirdi.
Gözaltına alınan 3 şüpheli emniyete götürüldü.
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