HATAY Su tahliye borusuna sıkışan yavru köpekler kurtarıldı
HATAY'ın Samandağ ilçesinde su tahliye borusunda sıkışan yavru köpekler itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
İlçeye bağlı Kapısuyu Mahallesi'nde sazlıkların arasında bir köpeğin havladığını duyan vatandaşlar kontrol ettiklerinde yavrularının su tahliye borusuna sıkıştığını fark etti. Mahallelinin ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler 30 dakikalık çalışma sonucu, boruya sıkışan 4 yavruyu kurtardı. Islanan köpekler kurutulduktan sonra doğaya bırakıldı.
Son Dakika › Güncel › Hatay'da Su Tahliye Borusuna Sıkışan Yavru Köpekler Kurtarıldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?