Reyhanlı'da Tarihi Eser Kaçakçılığına Operasyon: 15 Bin 301 Obje Ele Geçirildi

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Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 15 bin 301 obje ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele kapsamında çalışma başlattı.

Bu kapsamda Reyhanlı ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 13 bin 649 sikke ile 100 yüzük, 22 kolye ucu, 2 altın yüzük, 310 gözyaşı şişesi, 836 kandil, 382 değişik ebat ve şekillerde metal ele geçirdi.

Operasyonla ilgili 1 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.