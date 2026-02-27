Hatay'da Tır Kazası: 75 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti

Hatay'ın Belen ilçesinde tırın çarptığı kişi yaşamını yitirdi.
Y.E. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen tır, Halilbey Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan 75 yaşındaki N.A'ya çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde N.A'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Tır sürücüsü gözaltına alındı.
