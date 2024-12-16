Hatay\'da Toplu Konut Şantiyesinde Kaya Mezarları Bulundu

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HATAY'ın Arsuz ilçesinde, toplu konut şantiyesinde çalışmalar sırasında kaya mezarlar bulundu.

İlçedeki Pirinçlik Mahallesi'nde toplu konut şantiyesinde işçiler kazı yaparken kaya mezarlara rastladı. Çalışanların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgede inceleme yapan ekipler, kaya mezar odalarının içerisinde lahitler ve seramik kaplar buldu. Jandarmanın bildirmesi üzerine şantiyeye Müze Müdürlüğü ekipleri de sevk edildi. Ekipler, lahit mezarları müzeye nakletmek için kazı çalışması başlattı.