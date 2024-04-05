Hatay\'da Uyuşturucu Operasyonlarında 13 Kişi Gözaltına Alındı

Hatay'da, 29 Mart-4 Nisan'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 13 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
Valiliğin yazılı açıklamasına göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında 29 Mart-4 Nisan'da tarihleri arasında il genelinde operasyonlar düzenledi.
Operasyonlarda, 3 bin 100 uyuşturucu hap, 50 gram sentetik uyuşturucu, 50 gram esrar, 40 gram kenevir tohumu, 5 uyuşturucu kullanma aparatı ile 4 ruhsatsız tabanca, 2 tabanca şarjörü, 3 ruhsatsız av tüfeği ve suçtan elde edilen 10 bin 100 lira ele geçirildi.
Çalışmalarda 13 şüpheli gözaltına alındı.
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