Hatay'da Uyuşturucu Operasyonlarında 13 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Hatay'da Uyuşturucu Operasyonlarında 13 Kişi Gözaltına Alındı

Hatay\'da Uyuşturucu Operasyonlarında 13 Kişi Gözaltına Alındı

Hatay'da, 29 Mart-4 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 3 bin 100 uyuşturucu hap, 50 gram sentetik uyuşturucu, 50 gram esrar, 40 gram kenevir tohumu, 5 uyuşturucu kullanma aparatı ile 4 ruhsatsız tabanca, 2 tabanca şarjörü, 3 ruhsatsız av tüfeği ve 10 bin 100 lira ele geçirildi. Operasyonlar sonucunda 13 şüpheli gözaltına alındı.

05.04.2024 13:49  Güncelleme: 13:51
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Hatay'da, 29 Mart-4 Nisan'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 13 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Valiliğin yazılı açıklamasına göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında 29 Mart-4 Nisan'da tarihleri arasında il genelinde operasyonlar düzenledi.

Operasyonlarda, 3 bin 100 uyuşturucu hap, 50 gram sentetik uyuşturucu, 50 gram esrar, 40 gram kenevir tohumu, 5 uyuşturucu kullanma aparatı ile 4 ruhsatsız tabanca, 2 tabanca şarjörü, 3 ruhsatsız av tüfeği ve suçtan elde edilen 10 bin 100 lira ele geçirildi.

Çalışmalarda 13 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Kenevir, Hatay, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hatay'da Uyuşturucu Operasyonlarında 13 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika

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