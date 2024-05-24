Hatay\'da Uyuşturucu ve Kaçakçılık Operasyonlarında 26 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Hatay'da düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 26 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında 17-23 Mayıs'ta il genelinde belirlenen adreslere operasyonlar düzenledi.

Operasyonlarda, 2 kilo 280 gram esrar, 23 gram eroin, 110 kök Hint keneviri, 255 gram sentetik uyuşturucu, 6 ruhsatsız tabanca ile hassas terazi ele geçirildi.

Çalışmalarda 26 şüpheli gözaltına alındı.