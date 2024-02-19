Hatay'da Vatandaşlar Lütfü Savaş'a Destek Verdi - Son Dakika
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Hatay'da Vatandaşlar Lütfü Savaş'a Destek Verdi

Hatay'da bir grup vatandaş, CHP İl Başkanlığı önünde toplanarak adaylığı tartışma konusu olan Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'a destek verdi. Vatandaşlar, sloganlarla Savaş'a desteklerini gösterdi.

19.02.2024 12:10  Güncelleme: 12:14
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Hatay'da bir grup vatandaş, CHP İl Başkanlığı önünde toplanarak adaylığı tartışma konusu olan Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'a destek verdi.

CHP'nin dün yapılan aday tanıtım toplantısında ismi okunmayan Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş'a destek için Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanlığı önünde toplandı. Vatandaşlar, "Dik dur eğilme Hatay halkı seninle", "Hatay için savaş Lütfü Savaş", "Lütfü Savaş yalnız değildir" sloganları attı.

Altınözülü vatandaşlar da Savaş'a destek için Altınözü CHP İlçe Başkanlığı önünde bir araya gelerek "Dik dur eğilme Altınözü seninle" sloganları attı.

Hatay\'da Vatandaşlar Lütfü Savaş\'a Destek Verdi
Kaynak: ANKA

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