Hatay\'da Yangın: 4 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

HATAY'da 3 katlı binada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla söndürüldü. Dumandan etkilenen 4 kişilik aile hastanede tedaviye alındı.

Yangın, akşam saatlerinde merkez Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi'nde 3 katlı binada çıktı. 2'inci katta başladığı öne sürülen yangında alevler hızla tüm binayı sardı. Vatandaşların ihbar üzerine bölgele itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Binada yaşayan 4 kişilik aile, itfaiye erleri ve vatandaşlar tarafından çıkarıldı. Dumandan etkilenen 4 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekibi tarafından yaklaşık yarım saat süren çalışma ile söndürülen yangında, büyük çapta maddi hasar meydana geldi. İtfaiye erleri, yangının çıkış sebebini belirlemek için inceleme başlattı.