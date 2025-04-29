HATAY'da 3 katlı binada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla söndürüldü. Dumandan etkilenen 4 kişilik aile hastanede tedaviye alındı.
Yangın, akşam saatlerinde merkez Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi'nde 3 katlı binada çıktı. 2'inci katta başladığı öne sürülen yangında alevler hızla tüm binayı sardı. Vatandaşların ihbar üzerine bölgele itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Binada yaşayan 4 kişilik aile, itfaiye erleri ve vatandaşlar tarafından çıkarıldı. Dumandan etkilenen 4 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekibi tarafından yaklaşık yarım saat süren çalışma ile söndürülen yangında, büyük çapta maddi hasar meydana geldi. İtfaiye erleri, yangının çıkış sebebini belirlemek için inceleme başlattı.
Son Dakika › Güncel › Hatay'da Yangın: 4 Kişi Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?