Hatay\'da Yangına Mücadele Sürekli Devam Ediyor

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde kısmen kontrol altına alınan yangında görevli orman ekipleri, "yeşil vatan" için gece gündüz demeden amansız bir mücadele veriyor.

Kırmızıburun mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle dün çıkan ve rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına ekiplerin karadan ve havadan müdahalesi sürüyor.

Yoğun çabalarla kısmen kontrol altına alınan yangın bölgesinde görevli "alev savaşçıları", dünden bu yana yangını söndürme çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Gece gündüz görev yaparak alevleri söndürmek için mücadele eden ekipler, kimi zaman ateşin içinde kalarak ölümle burun buruna geliyor.

"İki dakika arayla yanmaktan kurtulduk"

Adana'daki Karaisalı Orman İşletme Şefliğinde görevli 57 yaşındaki Metin Şan, AA muhabirine, görevli geldikleri Hatay'da yangının söndürülmesi için canla başla mücadele ettiklerini söyledi.

Yangın bölgesine ulaştıklarında alevlerin yola kadar geldiğini belirten Şan, "İnanın iki dakika arayla yanmaktan kurtulduk. Görevimiz zorlu ancak yapacak bir şey yok, bu milli bir servet, vatanımız, milletimiz, çocuklarımız, geleceğimiz ve doğanın yeşil kalması için gücümüzün yettiği kadar mücadele ediyoruz." diye konuştu.

Şan, 3 çocuk babası olduğunu anlatarak, evlatlarını yaptığı işle büyütüp okuttuğunu ifade etti.

Yaklaşık 35 yıldır orman teşkilatının içinde onurla görev aldığını vurgulayan Şan, "Emekliliğim gelmiş ama çalışmayı düşünüyorum çünkü işimi severek yapıyorum. Vatanım, milletim, kendim ve çocuklarım için çalışacağım." dedi.

"İnsanlarımızın duyarlı olmasını, dikkat etmelerini istiyorum"

Orman işçisi iki çocuk babası 37 yaşındaki Mehmet Köylü de yangının tamamen kontrol altına alınması için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini belirtti.

Son 4 gündür sürekli yangınlara gittiğini aktaran Köylü, "4 gündür sürekli ihbar geliyor. Yeşillik bizim vatanımız, toprağımız bunlara sahip çıkmamız lazım. Biz elimizden geleni yapıyoruz. İşimi severek yapıyorum, yeşilin de yok olmasını istemiyorum, insanlarımızın duyarlı olmasını, dikkat etmelerini istiyorum." diye konuştu.