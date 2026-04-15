Hatay\'da Yaralı 10 Kuş Doğaya Salındı

Hatay'da yaralı ve güçten düşmüş halde bulunan farklı türlerdeki 10 kuş, tedavilerinin ardından doğaya bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Hatay Şube Müdürlüğü ekiplerince yaralı ve güçten düşmüş halde bulunan farklı türlerdeki 10 kuş, tedavileri için Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Veteriner Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi ile Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim edildi.

Burada tedavileri tamamlanan kuşların doğaya salınması için Alahan Mahallesi'nde etkinlik düzenlendi.

Etkinlikte, 6 türdeki 10 kuş doğaya bırakıldı.