Hatay'da Yaralı Katıra Şefkat Eli - Son Dakika
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Hatay'da Yaralı Katıra Şefkat Eli

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Hatay Büyükşehir Belediyesi, 1900 rakımlı bölgede yardıma muhtaç bir katırı koruma altına alarak tedavi sürecine başlattı. Başkan Mehmet Öntürk'ün sözleri sosyal medya kullanıcılarından büyük takdir topladı.

08.11.2024 12:04  Güncelleme: 12:07
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"Bu şehrin taşı toprağı da, kuzusu kurdu da bize emanet" diyen başkandan, 1900 rakımda ölümü bekleyen katıra şefkat eli

HATAY - Hatay Büyükşehir Belediyesi, sosyal medya üzerinden paylaşılan ve yardıma muhtaç olduğu görülen 1900 rakımdaki katırı bularak koruma altına aldı. Başkan Öntürk'ün, 'Bu şehrin taşı toprağı da, kuzusu kurdu da bize emanet' sözleriyle hayvana ulaşılacağını söylemesiyse takdir topladı.

Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB), vatandaşlarla bire bir irtibat sağladığı sosyal medya hesapları ve ihbar hatlarına gelen her türlü talebi değerlendirerek sorunlara süratle müdahale ediyor. HBB Başkanı Mehmet Öntürk'ün sosyal medya hesabına atılan bir mesajla ayağı kırık ve tırnağı uzamış bir katırın yaşam mücadelesi verdiğini öğrenen ekipler, harekete geçerek günler süren arama çalışmalarının sonucunda hayvana ulaştı. Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğüyle HBB Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı 1900 metre rakımlı Radar mevkiinde yaşam mücadelesi veren katırın ilk tedavisini uzman veterinerler eşliğinde yaptı. Büyükşehirin uzman ekipleri, katırın tırnağını keserken kırık olduğu tespit edilen ayağı da bandajlayarak tedavisine devam edilmesi için Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğüne hayvanı teslim etti. Başkan Öntürk'ün sosyal medya hesabından "Bu şehrin taşı, toprağı da kuzusu, kurdu da bize emanet" sözleri takdir topladı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Hatay'da Yaralı Katıra Şefkat Eli - Son Dakika

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