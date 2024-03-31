Hatay\'da yerel seçimlerde ilk sonuçlar açıklandı

31 Mart yerel seçimlerinde Hatay'da ilk sonuçlar gelmeye başladı. ANKA Haber Ajansının verilerine göre saat 19.45 itibarıyla sandıkların yüzde 17,19'u açıldı.
Açılan sandık sonuçlarına göre AK Parti yüzde 47,73, CHP yüzde 46,29, DEM parti yüzde 2,16, YRP yüzde 2,09, İYİ Parti yüzde 1,71 oy aldı.
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Kesin olmayan sonuçlara göre, Erdal Arıkan 14 bin 905, DEM Parti adayı Aydın Bürçün 11 bin 212 oy aldı. Arıkan, 1970 yılında Bingöl'de doğdu ve eğitim hayatını burada tamamladı. Daha önce öğretmenlik ve idarecilik yapan Arıkan, 2010-2018 yılları arasında Bingöl Gençlik ve Spor İl Müdürü olarak görev yaptı. 31 Mart 2019'da Bingöl Belediye Başkanı seçilen Arıkan, evli ve 3 çocuk babasıdır.
ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, İzmir'deki yerel seçimlerde saat 20.45 itibarıyla CHP Adayı Cemil Tugay yüzde 53.05, Cumhur İttifakı'nın adayı Hamza Dağ yüzde 38.09 oy aldı. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin oy sayma işlemleri devam ediyor. İzmir'deki sandıkların yüzde 37,72'si açıldı. Açılan sandık sonuçlarına göre, CHP Adayı Cemil Tugay oyların yüzde 53.05'ini, Cumhur İttifakı'nın Adayı Hamza Dağ yüzde 38.09'unu aldı.
Isparta'da 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde oy kullanma işleminin sona ermesiyle kapatılan sandıklarda sayım işlemine başlandı. Oy kullanımı sırasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, oyların sayımı devam ediyor.
CHP Trabzon Ortahisar Belediye Başkan adayı Ahmet Kaya, seçimi kazandıklarını söyledi ve göreve başlamaya hazır olduklarını belirtti.
31 Mart yerel seçimlerinde Ardahan'da oyların yüzde 30,11'i sayıldı. CHP Adayı Faruk Demir birinci sırada bulunuyor.
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