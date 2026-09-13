Hatay'da yıkılan 210 okulun yerine 254 yeni okul eğitime kazandırıldı - Son Dakika
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Hatay'da yıkılan 210 okulun yerine 254 yeni okul eğitime kazandırıldı

Hatay\'da yıkılan 210 okulun yerine 254 yeni okul eğitime kazandırıldı
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6 Şubat 2023 depremlerinde Hatay'da kullanılamaz hale gelen okulların yeniden inşası kapsamında 210 okulun yerine 254 okul açıldı, 944 okulda bakım ve onarım yapıldı. Vali Mustafa Masatlı, 47 okulda inşaatın sürdüğünü ve derslik sayısının 18 binlerin üzerine çıkacağını belirtti.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde okullarının yaklaşık üçte biri kullanılamaz hale gelen Hatay'da yıkılan 210 okulun yerine 254 okul eğitime kazandırıldı.

Depremlerin ardından eğitim altyapısının yenilenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Hatay'da 944 okulda bakım ve onarım, 145 okulda ise güçlendirme çalışması yapıldı.

Çok sayıda okulun yıkıldığı ya da hasar gördüğü kentte hayırseverlerin de desteğiyle yeni okul binaları yapıldı.

Yeni inşa edilen modern okul binalarıyla Hatay'ın derslik kapasitesi de artırıldı.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, AA muhabirine, depremlerin ardından eğitimi kentin yeniden ayağa kaldırılmasının temel unsurlarından biri olarak gördüklerini ve bu kapsamda yoğun çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Depremde kentin çok derin yaralar aldığını belirten Masatlı, eğitim altyapısının da bu süreçte önemli ölçüde etkilendiğini dile getirdi.

Vali Masatlı, deprem sonrası yapılan tespitlerde 210 okulun tamamen yıkıldığını, çok sayıda okulun da hasar gördüğünü ifade etti.

"47 okulumuzda da inşaat çalışmalarımız devam ediyor"

Okulların yeniden inşası, bakım ve onarımı için hummalı çalışmalar yapıldığını belirten Masatlı, şöyle konuştu:

"Sayın Cumhurbaşkanı'mızın bize göstermiş olduğu hedef ve başkanlığıyla eğitimi de şehrimizin en önemli unsurlarından biri, hayatın olmazsa olmaz bir tarafı olarak gördük. Özveri ve çabayla çalışmalarımıza başladık. Okul enkazlarımızı kaldırırken diğer taraftan da kullanabileceğimiz okullarımızın süratle öncelikli olarak bakım ve onarımdan geçirilmesi yönünde çabalarımız oldu. 6 Şubat'tan bugüne kadar 944 okulumuzda büyük onarım yaptık, 145 okulumuzu da güçlendirdik. Tabii bunun yanında yıkılan 210 okulumuzun yerine de inşallah pazartesi günü 254'üncü okulumuzu hizmete açmış olacağız. Bu 254 okulumuzun bize kazandırmış olduğu toplam derslik sayısı 2 bin 556'dır. Diğer taraftan 47 okulumuzda da inşaat çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah bunların tamamı bittiğinde, 5 Şubat 2023'te 14 bin 700 olan derslik sayımıza biz 3 bin 600 derslik daha ekleyip 18 binlerin üzerine çıkacağız."

Vali Masatlı, yeni eğitim-öğretim yılında kentte 1556 okulda 360 binden fazla öğrenci ve 21 bin 925 öğretmenle dersbaşı yapılacağını kaydetti.

Kaynak: AA

Güncel, Hatay, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hatay'da yıkılan 210 okulun yerine 254 yeni okul eğitime kazandırıldı - Son Dakika

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