Hatay'da Zeytin Sorunları ve Çözüm Önerileri Toplantısı - Son Dakika
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Hatay'da Zeytin Sorunları ve Çözüm Önerileri Toplantısı

Hatay\'da Zeytin Sorunları ve Çözüm Önerileri Toplantısı
11.06.2026 13:38
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Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Hatay'da zeytin sorunları ve çözümleri üzerine toplantı düzenledi.

Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü koordinasyonunda, Hatay'da zeytin yetiştiriciliğinde karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri ele alındı.

Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü İbrahim Cerit, Hatay Zeytincilik Araştırma Enstitüsü'nde düzenlenen toplantıda, zeytinin bu coğrafyalarda çok kadim bir bitki olduğunu söyledi.

Zeytinle ilgili sorunları masaya yatırıp, çözüm arayacaklarını belirten Cerit, uzman kişilerin bu noktada sunumlarının olduğunu kaydetti.

Cerit, enstitünün çalışmaları hakkında da bilgilendirme yaptı.

Hatay Zeytincilik Araştırma Enstitüsü Müdürü Sefer Deviren de toplantının verimli geçmesini temenni ederek, yapılan istişarelerinin zeytinde AR-GE çalışmalarına katkı sağlamasını amaçladıklarını söyledi.

Daha sonra zeytin hastalıkları ve zararlıları konularında uzmanlar sunumlar yaptı, üreticilerin sorularını yanıtladı.

Kaynak: AA

Doğu Akdeniz, Çiftçilik, Ekonomi, Zeytin, Güncel, Hatay, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hatay'da Zeytin Sorunları ve Çözüm Önerileri Toplantısı - Son Dakika

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