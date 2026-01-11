Depremde Yıkılan Bulut Apartmanı Davasında Tutuklu Sanık Yok… Oğlu ve Gelinini Kaybeden Anne: "Bana Yaşatılanı Yaşamadan Ölmesinler" - Son Dakika
Depremde Yıkılan Bulut Apartmanı Davasında Tutuklu Sanık Yok… Oğlu ve Gelinini Kaybeden Anne: "Bana Yaşatılanı Yaşamadan Ölmesinler"

11.01.2026 10:40  Güncelleme: 14:01
Hatay'da 6 Şubat depremlerinde yıkılan Bulut Apartmanı davasında tutuksuz sanıkların yargılanmasına devam ediliyor. Müteahhit Mustafa Arslanoğlu, binanın yönetmeliklere uygun inşa edildiğini savunarak, yolun kayması nedeniyle yıkıldığını ileri sürdü. Depremde yakınlarını kaybeden aileler adalet için mücadele edeceklerini belirttiler.

Haber: Mehmet OFLAZ

(ANKARA) - Hatay'da 6 Şubat depremlerinde yıkılarak 27 kişinin yaşamını yitirdiği Bulut Apartmanı davasında tutuklu sanık bulunmuyor. Müteahhit Mustafa Arslanoğlu, savunmasında binayı yönetmeliklere uygun inşa ettiklerini, ancak yolun kayması neticesinde binanın yana yatarak yıkıldığını, olayda kusurunun bulunmadığını ileri sürdü. Depremde oğlunu ve gelinini kaybeden Necva Karaleymun, "Sonuna dek adalet için çabalayacağım. Bana yaşatılanı yaşamadan ölmesinler" dedi.

6 Şubat depremlerinde Hatay'ın Antakya ilçesi Odabaşı Mahallesi'nde bulunan Bulut Apartmanı'nın yıkılması sonucu, aralarında 8 aylık hamile bir kadın ile 2 bebek olmak üzere 27 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralı kurtuldu.

Bulut Apartmanı'nın yıkılmasıyla ilgili davada, yapı sahibi ve yapı müteahhidi Mustafa Arslanoğlu, şantiye şefi ve statik proje müellifi Hasan Döner, yapı denetim firması yetkilisi Ali Ender Satmaz ile yapı denetim firması görevlileri Hüseyin Durak, Hasancan Şenol ve Fırat Kuyumcuoğlu hakkında, "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan tutuksuz yargılanıyor.

"Yolun kayması sonucu bina yana yattı, kusurum bulunmamaktadır"

Yaklaşık 6 ay cezaevinde kalan müteahhit Mustafa Arslanoğlu, iddianamede yer alan ifadesinde, 2011'den bu yana yaklaşık 15 bina yaptıklarını, depremde yana devrilerek yıkılan tek yapının Bulut Apartmanı olduğunu iddia ederek, şu ifadeleri kullandı:

"E5 Karayolu dediğimiz İskenderun Karayolu'na binamız yaklaşık 50-60 metre uzaklıktadır. Tam hizasında bulunan üst geçidin altından yol yarılarak binaya doğru 60-70 cm çökme olmuştur. Zemin komple çökmüştür. Gözle görülür şekilde bu husus yolda tespit edilebilir. Zemindeki çökmeden dolayı taşıyıcı sistemin binayı yana yatırdığını düşünüyoruz. Nitekim Bulut Apartmanı ile aynı hizada bulunan Akademi Hastanesi de çökmeden dolayı yana yatmıştır. Zaten o bölgedeki çoğu yapı yıkılmış durumdadır."

Arslanoğlu, binanın 2017-2018 yıllarında inşa edildiğini belirterek, "Bu binanın yapımında işçiliğine, kullanılan malzemesine; yani statiğine ve mimarisine özen gösterdik. Her şeyini belediyeden onaylı şekilde, kanun ve yönetmeliğe uygun olarak inşa ettik. Ancak yolun kayması neticesinde binanın yana yatarak yıkıldığını düşünüyorum. Bu nedenle olayda benim kusurum bulunmamaktadır" dedi.

"Sonuna dek adalet için çabalayacağım"

Dosya kapsamında tutuklu sanığın bulunmadığı Bulut Apartmanı davası, 15 Ocak'ta Hatay 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

Depremde 30 yaşındaki oğlu Faruk'u ve 28 yaşındaki gelini Gizem'i kaybeden Necva Karaleymun, 3 yıldır çocuklarının adaleti için mücadele ettiğini belirterek, "Sonuna dek adalet için çabalayacağım; unutmak yok, affetmek yok, helalleşmek yok. Bana yaşatılanı yaşamadan ölmesinler" dedi.

Kaynak: ANKA

