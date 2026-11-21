Hatay Dörtyol'da iki motosikletin çarpışmasıyla 1 sürücü yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 1 sürücü yaralandı. Sabah saatlerinde Ocaklı Mahallesi'ndeki Dörtyol-Erzin kara yolunda yaşanan kaza, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
HATAY'ın Dörtyol ilçesinde iki motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, sabah saatlerinde ilçedeki Ocaklı Mahallesi Dörtyol- Erzin kara yolunda meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen sürücünün kontrolündeki motosiklet, aynı yönde ilerleyen motosiklete çarparak devrildi. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.
Haber: Sedat İSKENDEROĞLU-Kamera: DÖRTYOL(Hatay),
Kaynak: DHA
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