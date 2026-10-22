Hatay Dörtyol'da iki otomobil çarpıştı, sürücüler ve 3 yaşındaki çocuk yaralandı

Hatay Dörtyol'da iki otomobil çarpıştı, sürücüler ve 3 yaşındaki çocuk yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde Numune Evler Mahallesi'nde iki otomobilin çarpışması sonucu sürücüler ve 3 yaşındaki çocuk yaralandı. İlk müdahalesi yapılan yaralılar Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
S.G. (51) yönetimindeki otomobil, Numune Evler Mahallesi'nde G.A. (33) idaresindeki otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler ile G.A'nın kullandığı otomobildeki D.A. (3) yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?