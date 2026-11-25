Hatay Dörtyol'da jandarma operasyonuyla 15 yıl 5 ay 5 gün cezalı firari yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay Dörtyol'da jandarma ekipleri, dolandırıcılık suçundan 15 yıl 5 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüyü operasyonla gözaltına aldı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Hatay'da hakkında "dolandırıcılık" suçundan 15 yıl 5 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, firari hükümlü G.T'yi Dörtyol ilçesinde düzenledikleri operasyonda gözaltına aldı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA
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