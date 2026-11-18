Hatay Dörtyol'da operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı, 3 tabanca ve tüfek bulunduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay Dörtyol'da polisin Numune Evler Mahallesi'ndeki adreslere düzenlediği huzur ve güven operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde ruhsatsız 3 tabanca ve pompalı tüfek, 8 şarjör, 10 fişek ile kesici aletler ele geçirildi; şüphelilerin işlemleri sürüyor.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen "huzur ve güven operasyonu"nda 6 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Numune Evler Mahallesi'nde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Adreslerde ruhsatsız 3 tabanca ve pompalı tüfek, 8 şarjör, 10 fişek ve kesici aletler ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 6 şüphelinin işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
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