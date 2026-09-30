Hatay Dörtyol'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Hatay Dörtyol'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı

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Hatay Dörtyol\'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı
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Jandarma, Hatay Dörtyol'da uyuşturucu ticareti ihbarı üzerine bir eve operasyon düzenledi. Adreste 4 şüpheli gözaltına alınırken 89 sentetik ecza hapı, 10 uyuşturucu hap, 54 gram sentetik uyuşturucu, 30 gram esrar, 2 av tüfeği, 56 fişek ve 46 kartuş ele geçirildi.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptıldığı ihbari üzerine S.D'nin Altınçağ Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenledi.

Adreste, 89 sentetik ecza hapı, 10 uyuşturucu hap, 54 gram sentetik uyuşturucu ve 30 gram esrar, 2 av tüfeği, 56 fişek ve 46 kartuş ele geçirildi.

Ekipler, adreste bulunan 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Kaynak: AA
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