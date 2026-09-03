Hatay Hassa'da orman yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü
Hatay'ın Hassa ilçesinde Söğüt Mahallesi'nde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, bölgede soğutma çalışmaları başlatıldı.
Hatay'ın Hassa ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.
Söğüt Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü personeli, Büyükşehir Belediyesi ekipleri, söndürme helikopteri ve arazözler sevk edildi.
Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.
Kaynak: AA
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