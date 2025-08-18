Hatay Havalimanı, 1 Eylül'de açılıyor

HATAY Valisi Mustafa Masatlı, Hatay Havalimanı'nın, onarım ve yenileme çalışmalarının ardından, 1 Eylül'de uçuşlara açılacağını söyledi.

6 Şubat depremlerinde hasar gören Hatay Havalimanı, kısa sürede onarım çalışmasıyla uçuşlara açıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın yürüttüğü Havalimanındaki PAT Sahaları Onarımı ve Gelişimi Projesi kapsamında, uçuşlara 1 Ağustos-1 Eylül arasında ara verildi. Kapatılan havalimanında pist ve apron başta olmak üzere birçok alan yeniden düzenlendi.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, havalimanındaki çalışmaları yerinde inceleyerek gelişmeler hakkında bilgi verdi. Hatay Havalimanı'nın 1 Eylül'de uçuşlara tekrar açılacağını belirten Masatlı, "Haftalık tarifeli sefer sayısı 21'den 49'a yükseltildi. Ayrıca deprem sonrasında ilk kez dış hatlar seferi olarak Kıbrıs Ercan Havalimanı'na da tarifeli uçuşlar başlatılacak" dedi.

2 bin 720 metre uzunluğunda ve 45 metre genişliğinde yeni yardımcı pist, yeni apron, bağlantı taksi yolu, regülatör binası ve ısı merkezi tamamlanıp devreye alındığını belirten Masatlı, yeni pist ve apron sayesinde havalimanında kapasitenin arttığını ifade etti. Masatlı, " İstanbul Havalimanı, Sabiha Gökçen ve Esenboğa Havalimanı seferlerine ilave olarak Ercan Havalimanı'na da tarifeli uçuşlarda başlayacak. Projenin ikinci etabında ana pist inşaatı, hızlı çıkış taksi yolları, bağlantı yolları ve çevre düzenlemesi gibi çalışmaların devam edilecek, tüm aşamalar tamamlandığında Hatay Havalimanı, Hataylı hemşehrilerimize yakışır kapasite ve hizmet kalitesine ulaşacaktır" dedi.

Haber-Kamera: : Alican GÜMÜŞ/HATAY,