Hatay'a gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Hatay için gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.
Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, gece saatlerinden sonra Hatay'ın batı ilçelerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, heyelan, ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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