Hatay'ın Arsuz ilçesinde besi çiftliği açılışı gerçekleştirildi ve sera temeli atıldı - Son Dakika
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Hatay'ın Arsuz ilçesinde besi çiftliği açılışı gerçekleştirildi ve sera temeli atıldı

Hatay\'ın Arsuz ilçesinde besi çiftliği açılışı gerçekleştirildi ve sera temeli atıldı

Hatay'ın Arsuz ilçesinde düzenlenen törenle besi çiftliği açılışı gerçekleştirildi ve bir seranın temeli atıldı. Törene Arsuz Kaymakamı Hacı Hasan Gökpınar, Hatay İl Tarım ve Orman Müdürü Abdurrahman Türkmen, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Serkan Yılmaz ve üreticiler katıldı. Protokol üyeleri önce besi çiftliğinin açılışını gerçekleştirdi, ardından sera temel atma alanında incelemelerde bulundu. Kaymakam Gökpınar, Tarım ve Orman Bakanlığı desteğiyle üreticilerin işlerini büyüttüğünü belirterek, seranın ilçeye ve müteşebbisine hayırlar ve bol kazançlar getirmesini temenni etti.

30.05.2024 17:16
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Hatay'ın Arsuz ilçesinde, düzenlenen törenle besi çiftliği açılışı gerçekleştirildi ve bir seranın temeli atıldı.

Üçgüllük Mahallesi'nde düzenlenen törene, Arsuz Kaymakamı Hacı Hasan Gökpınar, Hatay İl Tarım ve Orman Müdürü Abdurrahman Türkmen, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Serkan Yılmaz ve üreticiler katıldı.

İlk olarak besi çiftliğinin açılışını gerçekleştirilen protokol üyeleri, daha sonra sera temal atma alanında incelemelerde bulundu.

Temel atma töreninde konuşan Arsuz Kaymakamı Hacı Hasan Gökpınar, üreticilerin, Tarım ve Orman Bakanlığının desteğiyle işlerini büyüttüğünü söyledi.

Tarımsal faaliyetlerin ilçede günden güne arttığını belirten Gökpınar, "Burada 2006 yılında Ziraat Bankası kredileriyle muz üretim hikayesi başlamış ve bugün yaklaşık 750 dekar kapalı alanda üretim yapılıyor. Bu seramızın hem ilçemize hem de müteşebbisine hayırlar, bol kazançlar getirmesini temenni ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hatay'ın Arsuz ilçesinde besi çiftliği açılışı gerçekleştirildi ve sera temeli atıldı - Son Dakika

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