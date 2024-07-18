Hatay'ın Payas ilçesinde otomobil uçuruma yuvarlandı, 2 kişi yaralandı

Hatay'ın Payas ilçesinde, otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu 2 kişi yaralandı.
S.P'nin kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Sincan Mahallesi'nde sürücüsünün kontrolünden çıktı.
Savrulan araç, uçuruma yuvarlandı.
İhbar üzerine kaza yerine AFAD, 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü ve yanındaki G.P. sağlık ekibince Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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