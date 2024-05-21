Hatay'ın yöresel lezzetleri coğrafi işaret tescili aldı - Son Dakika
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Hatay'ın yöresel lezzetleri coğrafi işaret tescili aldı

Hatay\'ın yöresel lezzetleri coğrafi işaret tescili aldı

Hatay'ın yöresel lezzetlerinden olan tepsi oruğu, cevizli biber, humus, zılk sarması, şiş börek çorbası ve şeyh mualla yemeği, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret tescili aldı. Hatay Valiliği tarafından düzenlenen programda, coğrafi işaret belgesi alan 6 ürün tanıtıldı. Vali Mustafa Masatlı, Hatay mutfağının zenginliklerinin coğrafi işaret envanterine dahil edilmesinin önemli olduğunu belirtti. Hatay'ın coğrafi işaret sayısı 31'e çıktı ve 85 başvuru sonuçlanmayı bekliyor.

21.05.2024 16:23
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Hatay'ın yöresel lezzetlerinden, tepsi oruğu, cevizli biber, humus, zılk sarması, şiş börek çorbası ve şeyh mualla yemeği, Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaretle tescillendi.

Valilik girişimiyle coğrafi işaret belgesi alan 6 ürün EXPO Alanı'nda bulunan Gastronomi Evi'nde düzenlenen programla tanıtıldı.

Vali Mustafa Masatlı, programda yaptığı konuşmada, Hatay mutfağının bütün özellikleriyle bugünlere kadar gelmiş zenginliklerinin coğrafi işaretleme envanterine dahil edilmesinin büyük önem arz ettiğini söyledi.

Depremlerden etkilenen kentin yeniden ayağa kalkabilmesi için gerekli adımları hız kesmeden attıklarını ifade eden Masatlı, ekonominin çarklarının tekrar dönmeye başlamasının da önemli ve öncelikli hedefleri arasında olduğunu belirtti.

Masatlı, özellikle yöresel ürünlerin hazırlanması, işlenmesi ve imal edilmesinin hem ilin ekonomisinin canlanması hem de insanların motivasyonunu artırması adına önemli olduğunu dile getirdi.

Kente özgü daha önce 25 ürüne coğrafi işaret belgesi alındığını hatırlatan Masatlı, şöyle devam etti:

"Hatay Valiliği olarak coğrafi işaret başvurusunu yaptığımız ve geçtiğimiz günlerde açıklanan sonuçlara göre tescillenen yani patent alan yeni ürünlerimiz, şeyh mualla yemeği, şiş börek çorbası, tepsi oruğu, zılk sarması, cevizli biber, humus olmak üzere 6 yöresel yemeğimiz ile bu coğrafi işaret sayımızı 31'e çıkardık. Sonuçlanmasını beklediğimiz 85 başvurumuz daha bulunmaktadır. Sonuçlandığı takdirde 116 coğrafi işaretimiz ile Hatay'ımız coğrafi işaret sayısını Türkiye'de ilklere yerleştirecek ve hak ettiği yere de gelecektir."

Masatlı, ülkenin ve Hatay'ın zenginliklerinin farkında olduklarını ve bu zenginliklerin her platformda tescillenmesini sağlayarak ülkeyi ve şehri daha da ileriye taşıma kararlığında olduklarını söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk de Hatay'a ait 6 ürünün coğrafi işaret tescil belgesi almasından duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Konuşmaların ardından katılımcılara coğrafi işaret belgesi almış 6 ürün ikram edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hatay'ın yöresel lezzetleri coğrafi işaret tescili aldı - Son Dakika

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