Hatay İskenderun'da banka şubesine taşla girip alarmla kaçan zanlı gözaltına alındı

Hatay İskenderun'da banka şubesine taşla girip alarmla kaçan zanlı gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir banka şubesinin camı mesai dışında taşla kırılarak içeri girildi, alarmla kaçan şüpheli güvenlik kamerası kaydından tespit edilip gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir banka şubesini soymaya çalışan zanlı gözaltına alındı.
Cumhuriyet Mahallesi'nde bir banka şubesinin mesai saatleri dışında taşla camının kırılarak içeri girildiği bilgisi üzerine durum polise bildirildi.
Bu sırada alarm çalmasıyla şüpheli olay yerinden kaçtı.
Şubeye giden polis ekipleri, güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyerek kimliğini tespit ettiği şüpheliyi kısa sürede yakaladı.
Gözaltındaki şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
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