Hatay Orman Bölge Müdürü: Yanan ormana 6 ton kızılçam tohumu ektik

Hatay Orman Bölge Müdürü Ali Özdemir, geçen sene yanan 663 hektarlık ormana 6 ton kızılçam tohumu ektiklerini söyledi.
Özdemir, İskenderun Orman İşletme Müdürlüğü'nde düzenlenen Orman Yangınlarıyla Mücadele Bilgilendirme Toplantısı'nda, yangın sezonuna hazır olduklarını belirtti.
Yangınla mücadele konusunda ekipman ve organizasyonlarının güçlendiğine değinen Özdemir, "Şu anda 37 arazöz, 10 su ikmal, 3 hava, 46 ilk müdahale aracımız ve yaklaşık 500 personelle sezona hazır durumdayız." dedi.
Hatay'da son 5 yılda 3 büyük orman yangınının çıktığını da hatırlatan Özdemir, yangınların büyük sebebinin bahçe temizliğinden kaynaklandığını tespit ettiklerini aktardı.
Özdemir, yanan sahaların yeniden ağaçlandırılmasını sağladıklarını belirterek, "2023 yılında yanan 663 hektar sahaya 6 ton kızılçam tohumu ektik. Önümüzdeki dönemlerde boş kalan yerlere de gelir getirici türler dikmek suretiyle inşallah bu ormanları da kısa bir süre içerisinde tekrar ayağa kaldırmayı düşünüyoruz." diye konuştu.
Toplantının ardından, geçen yıl orman yangınlarında zarar gören daha sonra yeniden ağaçlandırılan alanlar basın mensuplarına gezdirildi.
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