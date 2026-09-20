Hatay Payas'ta eşini pompalı tüfekle vurarak öldüren şüpheli gözaltına alındı

Hatay Payas'ta eşini pompalı tüfekle vurarak öldüren şüpheli gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay'ın Payas ilçesinde Yenişehir Mahallesi'nde yaşayan bir çift arasında çıkan tartışmada şüpheli, eşine pompalı tüfekle ateş etti. Ağır yaralı hastaneye kaldırılan kadın müdahaleye rağmen kurtarılamazken, şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.
Hatay'ın Payas ilçesinde tartıştığı karısını pompalı tüfekle öldüren şüpheli gözaltına alındı.
Yenişehir Mahallesi'nde yaşayan Kadir-Emine Çil çifti arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Kadir Çil, tartışma enasında, pompalı tüfekle eşine ateş etti.
Silah sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Emine Çil, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Zanlı ise polis ekiplerince gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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