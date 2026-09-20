Hatay Reyhanlı'da iddiaya göre TIR'a çarpan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı - Son Dakika
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Hatay Reyhanlı'da iddiaya göre TIR'a çarpan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

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Hatay Reyhanlı'da saat 04.00 sıralarında meydana gelen kazada, iddiaya göre emniyet şeridinde duran TIR'a arkadan çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

HATAY'da emniyet şeridinde duran TIR'a arkadan çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, saat 04.00 sıralarında Reyhanlı-Antakya kara yolu Beşaslan mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 31 AAZ 031 plakalı motosiklet, iddiaya göre, emniyet şeridinde dörtlülerini yakmadan duran 63 ACY 082 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosikletin sürücüsü asfalt zemine düşerek ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralının, hayati tehlikesinin olduğu bildirildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber: Cuma Yunus YAŞATIR - Kamera: REYHANLI(Hatay),

Kaynak: DHA
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