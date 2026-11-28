Hatay Reyhanlı'da sosyal medya paylaşımı sonrası gözaltına alınan şüpheli tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde sosyal medya hesabından hakaret içerikli provokatif paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde sosyal medya hesabından provokatif paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün yakalanan M.U.Y'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
M.U.Y, sosyal medya hesabından hakaret içerikli provokatif paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.
Kaynak: AA
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